Глава МИД Италии летит в Баку

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо в субботу прибудет в Азербайджан. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Италии.

"На встречах с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым глава МИД Италии обсудит возможное увеличение поставок газа из Азербайджана через Трансадриатический газопровод (ТАР) — стратегическую инфраструктуру, соединяющую две страны... Министр Ди Майо также рассмотрит вместе со своими собеседниками основные вопросы двусторонней и региональной повестки дня и будет сопредседательствовать вместе со своим коллегой Байрамовым на первом заседании многоаспектного двустороннего Стратегического диалога", - говорится в заявлении.

Кроме этого, Ди Майо планирует обсудить необходимость прекращения огня в Украине.

Главу МИД Италии будет сопровождать госсекретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано.