Сабир Рустамов: «Анар позвонил и сказал забрать в парке Мусабекова 2.4 кг кокаина»

В своих показаниях Сабир Рустамов заявил, что работал кальянщиком в различных клубах, регулярно наркотики не употреблял, хотя в прошлом несколько раз принимал «экстази».

По данным haqqin.az, Сабир Рустамов был задержан 14 июля 2021 года в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков в Хатаинском районе. При аресте у него изъяли 2.416 граммов кокаина, 28 таблеток «экстази», а также большое количество марихуаны и метамфетамина.

По его словам, с Анаром, проживающим в Турции, он познакомился во время работы в клубе. У Анара он и приобрел «экстази». «Схема» сделки особой замысловатостью не отличалась: Рустамов переводил деньги на банковскую карту Анара, а тот через соцсети отправлял ему фотографию с местонахождением «товара».

«С тех пор номер Анара оставался в памяти моего телефона, - написал в заявлении Сабир Рустамов. – С деньгами было туго – клубы из-за пандемии не работали, приходилось подрабатывать разнорабочим. Я был в депрессии и за неделю до ареста написал Анару через WhatsApp с просьбой помочь».

Анар согласился «помочь» и предложил Сабиру «непыльную» работу – продавать наркотики.

«Пришлось согласиться, потому что сидел без денег, - сказал на суде Рустамов. – Я развозил наркотики в места, указанные Анаром и отправлял ему фотографии. Зарабатывал по 50 манатов ежедневно».

Однажды Анар поручил ему отправиться в парк Мусабекова, забрать оттуда кокаин, метамфетамин, «экстази» и «бонсай» в двух черных пакетах и оставить их на время у себя дома, поскольку покупателей на «товар» еще не было.

«Пакеты я оставил дома, - заявил в суде Рустамов. – Потом начал развозить «товар» по местам назначения. Вечером 14 июля ко мне подошли люди в штатском, сказали, что подозревают меня в сбыте наркотиков и предложили пройти с ними в Главное управление по борьбе с наркотиками. Я сразу же вынул «товар» и предъявил его полиции. Сожалею о своих действиях. Во всем признался с первой минуты. Учитывая мой возраст, прошу суд назначить мягкое наказание».

Но «мягкого» наказания для наркоторговца не последовало – суд приговорил Сабира Рустамова к шести годам лишения свободы.