Затем выступил председатель Имишлинского муниципалитета Тельман Исмаилов, который сообщил суду, что, в связи с работами по благоустройству района, лично передал начальнику территориального управления Мирзе Гулиеву 4.000 манатов.

Показания в суде дал Сафа Агаев – председатель Имишлинского районного отделения партии «Ени Азербайджан» и бывший первый заместитель Гаджиева, повторивший все то, что говорил в ходе следствия. (В своем заявлении Агаев рассказал следователям, как собирал взятки от разных людей и передавал их главе региона – ред.).

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное разбирательство по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

«Мой знакомый, Талех Ширалиев, был прооперирован в связи с заболеванием гепатитом, - сообщил Тельман Исмаилов. – У него был магазин, и он хотел получить документ от исполнительной власти. Я пришел к Гаджиеву и сказал, что, мол, нужно помочь, больной человек, после операции и так далее. Гаджиев дал указания Джамилю Мусаеву. Мы передали в бухгалтерию около 1.200 манатов и получили документ».

Представитель сельской исполнительной власти Али Гурбанов сообщил суду, что за право получить свою должность он заплатил 4.000 манатов.

На вопрос адвоката, кто именно определил сумму, Гурбанов ответил, что это – «стандартная цена».

Абульфат Алиев, который с 1990 года работал в исполнительной власти Имишлинского района и был назначен представителем ИВ в селе Олчалар в 2019-м, сказал, что заплатил за свое назначение 2.700 манатов, которые также передал Мирзе.

Частный предприниматель Зульфугар Джаббаров рассказал, что заплатил 16.000 манатов за выделение ему 150 гектаров земли и сопутствующих документов.

«Деньги я передал главному бухгалтеру исполнительной власти Джамилю Мусаеву, - заявил Джаббаров. – У меня есть контракт, выданный исполнительной властью, и я представил его следствию».

Аламдар Гулиев, начальник отдела образования Имишлинского района, сказал, что с Гаджиевым у него были нормальные отношения. По его словам, он внес 3.000 манатов в бухгалтерию ИВ Имишли на реализацию проекта «Ознакомимся со страной», включавшего в себя организацию школьных экскурсий.

В этот момент вмешался Гаджиев, который заявил, что свидетель лжет. По словам обвиняемого, детей водили на экскурсии в рамках контракта, заключенного с частной компанией, и все деньги перечислялись на ее счет.

В суде были оглашены показания Гулиева, данные на следствии.

«Тогда, сославшись на свою бедность, я сказал, что у меня нет возможности давать взятки, - говорил следователям Гулиев. – Но Гаджиев продолжал ко мне придираться. Тогда я не выдержал, собрал 3.000 манатов и отдал их главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву. После чего придирки сразу прекратились».

Бывший исполнительный представитель Имишли Джавид Сариев сообщил, что при назначении на эту должность он передал 15.000 манатов главному бухгалтеру исполнительной власти Джамилю Мусаеву.

А Хашим Джамалов, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал, что работал агрономом и за выделение земли под посадку заплатил главному бухгалтеру 10.000 манатов.

Аслан Абдулазимов, главный советник Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Имишлинского района, сообщил в показаниях, что дал 10.000 манатов главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву на покупку двухкомнатной квартиры для своего племянника в доме, который был построен для вынужденных переселенцев.

Затем с показаниями выступил Самир Мирзоев, работающий в бетоносмесительном цехе, который сообщил суду, что за право проводить работы он заплатил 3.000 манатов:

«Мне сказали, что необходимо дать взятку. Деньги я передал исполнительной власти – на цели благоустройства».

Вчера суд продолжил опрос свидетелей.