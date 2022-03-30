Зеленский: «НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка»
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.
«Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив», - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что сроки окончания войны прогнозировать сложно, и это «глубокий, болезненный вопрос», но подчеркнул, что кроме победы – украинский народ не примет никакого другого исхода.
Отвечая на вопрос, готов ли он идти на территориальные уступки России ради подписания мирного соглашения Зеленский сказал, что этого не будет.
«Мы не торгуем своей территорией. Вопрос территориальной целостности и суверенитета не обсуждается», - заявил он.