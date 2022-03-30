Зеленский: «НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка»

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уверенность в том, что Украина будет выгодным дополнением к НАТО.

«Нам сложно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет нас принимать. Я думаю, что это ошибка, потому что, если мы вступим в НАТО, мы сделаем НАТО намного сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы дополнение, мы локомотив», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что сроки окончания войны прогнозировать сложно, и это «глубокий, болезненный вопрос», но подчеркнул, что кроме победы – украинский народ не примет никакого другого исхода.