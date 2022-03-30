Европейский суд по правам человека проигнорировал Саакашвили

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался от рассмотрения жалобы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на ненадлежащее обращение с ним в грузинской тюрьме, заявил заместитель министра юстиции страны Бека Дзамашвили.

«По оценке Страсбургского суда, в этом деле нет никакого особого обстоятельства с точки зрения защиты прав человека, из-за чего было бы необходимым дополнительное изучение вопроса», - цитирует Дзамашвили «Новости-Грузия».

По словам замминистра, решение ЕСПЧ еще раз подтвердило, что права Саакашвили в период его нахождения в пенитенциарной системе Грузии были защищены, а назначенное экс-президенту лечение полностью соответствовало установленным стандартам.