Германия не будет воевать в Украине «ни при каких обстоятельствах»

«Германия ни при каких обстоятельствах не будет использовать собственные Вооруженные силы на территории Украины». Об этом заявил генеральный инспектор Вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн, передает Welt am Sonntag.

Вместе с тем он высказал мнение, что если недавние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле не приведут к прекращению огня на Украине, то в ближайшее время можно ожидать ужесточение «партизанской войны».

Отметим, что ранее, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта вокруг Украины.