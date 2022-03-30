Ильхам Алиев принял главу МИД Италии обновляется
В субботу, 2 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Италии во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо.
Новость дополняется.
В субботу, 2 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Италии во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Луиджи Ди Майо.
Новость дополняется.
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