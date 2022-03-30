У Зеленского заявили, что Украина может вернуть контроль над Киевской областью за 2 дня
«Вооруженные силы Украины могут взять под контроль север Киевской области и выйти на границу с Беларусью в течение двух дней. В Броварском направлении российские войска отступили уже в Сумскую область. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, Россия планировала оставить определенные силы, чтобы сдерживать украинские войска возле Киева.
«Но и это не получилось, потому что отступление – это сложный период военных действий. Они просто не удержали ситуацию и посыпались с учетом проблем с тыловым обеспечением», - отметил Арестович.
Представитель Зеленского подчеркнул, что российские войска вышли из Чернобыльской АЭС, а в направлении Броваров отступили в Сумскую область.
«Я думаю, что наши войска еще сегодня-завтра пройдут туда и можно будет говорить, что будет освобождена территория Киевской области до белорусской границы», - добавил советник Офиса президента Украины.