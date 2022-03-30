Си Цзиньпин: «Китай и Азербайджан помогают друг другу»

«Для меня большая честь передать от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично искренние поздравления дружественному азербайджанскому народу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой». Об этом говорится в письме председателя КНР Си Цзиньпиня, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В письме также говорится, что Китай и Азербайджан имеют давние партнерские отношения.

«Китайско-азербайджанские отношения на протяжении 30 лет сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, постоянно углубляется политическое взаимное доверие и активно развивается сотрудничество во всех сферах, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После начала пандемии коронавируса Китай и Азербайджан помогают друг другу, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами», - написал председатель КНР.

Си Цзиньпин особо подчеркнул развитие двусторонних отношений и в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами заявил, что готов приложить все усилия для достижения новых успехов в сотрудничестве между КНР и Азербайджаном.