Си Цзиньпин: «Китай и Азербайджан помогают друг другу»
«Для меня большая честь передать от имени правительства и народа Китая, а также от себя лично искренние поздравления дружественному азербайджанскому народу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой». Об этом говорится в письме председателя КНР Си Цзиньпиня, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В письме также говорится, что Китай и Азербайджан имеют давние партнерские отношения.
«Китайско-азербайджанские отношения на протяжении 30 лет сохраняют здоровую и стабильную динамику развития, постоянно углубляется политическое взаимное доверие и активно развивается сотрудничество во всех сферах, обе страны тесно взаимодействуют на региональном и международном уровнях. После начала пандемии коронавируса Китай и Азербайджан помогают друг другу, объединяют усилия для преодоления трудностей, что демонстрирует традиционную дружбу между нашими народами», - написал председатель КНР.
Си Цзиньпин особо подчеркнул развитие двусторонних отношений и в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами заявил, что готов приложить все усилия для достижения новых успехов в сотрудничестве между КНР и Азербайджаном.
В свою очередь, в ответном письме, Ильхам Алиев особо подчеркнул исторические отношения с Китаем.
«Народы Азербайджана и Китая, имеющие древние и богатые традиции дружбы, еще две тысячи лет назад были связаны историческим Шелковым путем. Сегодня же мы тесно сотрудничаем в рамках этого традиционного маршрута, который восстановлен в новом формате.
Сложившиеся между нашими народами связи являются одним из главных факторов, обуславливающих наше межгосударственное сотрудничество. Отрадно, что за прошедшие тридцать лет азербайджано-китайские отношения, основанные на взаимном доверии, развились по восходящей линии. Высокий уровень наших политических связей, взаимовыгодное сотрудничество в экономике, транспортно-логистической, телекоммуникационной, гуманитарной и других сферах не могут не радовать.
Азербайджан, расположенный на стыке транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, стал одной из первых стран, поддержавших выдвинутую вами инициативу «Пояс и дорога». Реализуемые в Азербайджане инфраструктурные проекты в транспортно-транзитной и логистической сферах и создаваемые новые коридоры открывают большие возможности для сотрудничества между странами.
Освобождение исторических земель Азербайджана от оккупации в результате второй карабахской войны создало благоприятные условия для диверсификации сотрудничества с Китаем. Мы поддерживаем привлечение большего количества китайских компаний к восстановительным работам в экономических районах Восточного Зангезура и Карабаха.
Азербайджан и Китай постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга», - написал Ильхам Алиев.