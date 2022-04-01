Минобороны России заявило о выведении из строя двух аэродромов в Украине
«Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования вывели из строя два военных аэродрома в Украине». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
По его словам, речь идет об аэродромах в Полтаве и Днепропетровске.
Ранее Конашенков также доложил об уничтожении хранилищ с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и уточнил, что с НПЗ осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.