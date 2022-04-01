В субботу, 2 апреля, компания AS Group Investment с участием своих сотрудников организовала субботник в жилом комплексе Renessans Palace в Ясамальском районе Баку и прилегающих к нему территориях.

Субботник был организован в поддержку инициативы Исполнительной власти города Баку по проведению в столице общегородского внутреннего субботника.

Отмечается, что сотрудники компании провели работы по уборке и очищению фасадов, а также витрин объектов общественного питания, построенных компанией AS Group Investment и относящихся к одному из самых комфортных и элитных жилых комплексов Баку – Renessans Palace.

Отметим, что Renessans Palace – это жилой комплекс в Баку с парком площадью 1,5 гектара. За всеми деревьями и цветами в парке комплекса садоводы ухаживают каждый день.

С более подробной информацией о компании AS Group Investment и других ее проектах можно ознакомиться на сайте www.asgroup.az