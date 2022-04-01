На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в Сабаильском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, на место происшествия немедленно была вызвана оперативная саперная группа Службы спасения особого риска МЧС. После эвакуации людей на безопасное расстояние и временного ограничения доступа на территорию сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены годные к боевому применению три ручных гранаты Ф-1, и три запала УЗРГМ-2 со взрывателем.

В сообщении отмечается, что боеприпасы были вывезены для утилизации специалистами оперативной группы. В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.