Отдел спорта 13:53

Азербайджанский гимнаст Никита Симонов в финале на кольцах получил от судей 14,500 балла и стал обладателем бронзовой награды.

Никита уступил лишь итальянцу Сальваторе Мареске (14,800 балла) и турку Ибрахиму Чолаку (14,766). Наш спортсмен опередил в финале соперников из Греции, США, Турции, Вьетнама и Австрии. * * * 13:20 Иван Тихонов в финале на параллельных брусьях занял 7-е место. Победил украинский спортсмен Илья Ковтун, набравший 15,333 балла. В женских соревнованиях в опорном прыжке победу праздновала легендарная Оксана Чусовитина из Узбекистана. 47-летняя спортсменка, которая побеждала еще на Олимпиаде-1992 в Барселоне, набрала 13,266 балла. * * * 13:05 На Национальной гимнастической арене в Баку проходят финальные соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике.