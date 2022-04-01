Азербайджанский гимнаст стал призером Кубка мира в Баку обновлено 13:53
Азербайджанский гимнаст Никита Симонов в финале на кольцах получил от судей 14,500 балла и стал обладателем бронзовой награды.
Никита уступил лишь итальянцу Сальваторе Мареске (14,800 балла) и турку Ибрахиму Чолаку (14,766). Наш спортсмен опередил в финале соперников из Греции, США, Турции, Вьетнама и Австрии.
* * * 13:20
Иван Тихонов в финале на параллельных брусьях занял 7-е место.
Победил украинский спортсмен Илья Ковтун, набравший 15,333 балла.
В женских соревнованиях в опорном прыжке победу праздновала легендарная Оксана Чусовитина из Узбекистана. 47-летняя спортсменка, которая побеждала еще на Олимпиаде-1992 в Барселоне, набрала 13,266 балла.
* * * 13:05
На Национальной гимнастической арене в Баку проходят финальные соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике.
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов в финале упражнения на параллельных брусьях показал результат 13,833 балла и на данный момент занимает 4-е место. Впереди еще выступление трех спортсменов.
Также сегодня в финале на кольцах выступит другой представитель Азербайджана Никита Симонов.
Ранее завершился финал в вольных упражнениях у мужчин. Там золотую медаль завоевал олимпийский чемпион Токио-2020 Артем Долгопят из Израиля.
Всего на Кубке мира в Баку выступают спортсмены из 34 стран. Помимо десяти комплектов медалей (шесть у мужчин, четыре у женщин), которые будут разыграны сегодня и завтра, спортсменам, набравшим наибольшее количество баллов, будет вручен традиционный Кубок Федерации гимнастики Азербайджана – AGF Trophy.
Следует отметить, что после трех этапов Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедших в этом году, соревнование в Баку считается финальным этапом. Поэтому в нашей столице будут подведены общие итоги, и гимнасты, показавшие лучшие результаты, станут обладателями Кубка мира.