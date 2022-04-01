Папа Римский планирует визит в Киев

«Папа Римский Франциск сообщил, что рассматривает возможность поездки в Киев». Об этом сообщил в субботу журналист американского телевидения NBC NEWS Клаудио Лаванга, задавший понтифику соответствующий вопрос, передает ТАСС.

«Я спросил у Папы Франциска, рассматривает ли он визит в Киев. Он ответил: «Да, это предложение на столе», - написал журналист в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что понтифик получил в последние недели письма с приглашениями в украинскую столицу, в том числе от мэра Виталия Кличко.