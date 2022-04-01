Песков об уникальных отношениях Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об уникальных отношениях Владимира Путина и Александра Лукашенко, отметив, что лидеры всегда нацелены на продолжение дружеского разговора, хотя порой очень жестко отстаивают на переговорах интересы своих стран.

«Александр Лукашенко находится в абсолютно уникальных отношениях с Владимиром Путиным. У них, действительно, отношения уникальные. Оба президента понимают суть происходящего в своих странах и суть происходящего вокруг себя, как никто другой. Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», - сказал Песков.