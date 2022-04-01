Fireland в пятый раз подряд стал чемпионом Азербайджана
Киберспортивный турнир Legion Spring Valorant Cup, организованный Gaming League Azerbaijan при спонсорской поддержке Lenovo, Intel® и Division, прошел с большим интересом.
Главный финал соревнования, в котором приняли участие 32 команды, состоялся на «Бизон Арене». В матче за третье место Hurricane Dragons одолели сильного соперника в лице Revenant.
В финальном поединке встретились команды Fireland и Begrip. Первая карта завершилась победой Fireland, а вторая - Begrip. На последней карте, определившей чемпиона, Fireland одержал победу и в пятый раз подряд стал чемпионом Азербайджана по Valorant. Команда Begrip вынуждена была довольствоваться вторым местом.
Члены команды-победительницы получили в качестве приза рюкзаки Lenovo Legion, игровые мышки Legion M500 и клавиатуры Lenovo Legion K300 RGB.
Киберспортсмены Begrip, занявшие второе место, стали обладателями наушников LEGION H200 и игровых мышек Legion M200. А команда Hurricane Dragons, замкнувшая тройку лидеров, обзавелась игровыми мышками Legion M200.