Отдел информации 14:07

Как сообщал ранее haqqin.az, в Баку при организации правительства Азербайджана, Агентства по разминированию ANAMA и Программы развития ООН (UNDP) прошла конференция «Гуманитарное разминирование и цели устойчивого развития». Конференция объединила в гибридном формате влиятельных представителей международного сообщества, государственных структур и гражданского общества, операторов по минным операциям для обсуждения важности гуманитарной минной деятельности в ликвидации минной опасности для жизни. В конференции приняли участие представители 37 стран.

В центре внимания конференции было изучение связей между потенциалом гуманитарной деятельности по разминированию в деле обеспечения прочного мира и социально-экономического развития, и выполнением Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности ЦУР 16, которая ставит целью «значительное сокращение всех форм насилия и связанных с ним показателей смертности». Выводы и рекомендации конференции призывают заинтересованные стороны к укреплению сотрудничества и изучению вариантов дальнейшего взаимодействия. На общенациональном уровне предлагается создать механизм координации доноров, такой как форум по разминированию. На техническом уровне рекомендуется создать различные технические рабочие группы для решения основных проблем (разминирования территорий, управления информацией, информирования об опасности взрывчатых веществ, помощи пострадавшим).