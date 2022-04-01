The Times: украинские военные сбили российский вертолет британским оружием
«Украинские военные впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak». Об этом говорится в статье газеты The Times.
На распространенных в сети видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью.
На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.