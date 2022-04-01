AZAL опровергает слухи о возобновлении рейсов в Москву

Компания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) заявила в субботу, что информация о возобновлении рейсов в Москву не соответствует действительности.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ и социальных сетях, о возобновлении с определенной даты азербайджанскими авиакомпаниями рейсов в аэропорты Москвы, не соответствует действительности. Достоверная информация о выполнении всех рейсов авиаперевозчиками страны размещается на официальных ресурсах AZAL», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ранее 5 марта стало известно, что азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways с 6 марта приостанавливают все рейсы в города России.