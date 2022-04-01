Джейхун Байрамов: Отношения между Азербайджаном и Италией достигли уровня стратегического партнерства
«Азербайджано-итальянские связи являются традиционно дружественными и построены на очень крепкой основе». Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге, проведенном после встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.
Дж.Байрамов отметил, что в течение 30 лет азербайджано-итальянские отношения, успешно развиваясь, достигли уровня стратегического сотрудничества и партнерства. Высокоуровневые взаимные визиты играют большую роль в развитии связей между двумя странами.
Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что в период пандемии коронавируса Италия и Азербайджан оказали друг другу дружественную поддержку.
Министр напомнил, что Азербайджан оказал помощь больницам Италии, когда в этой стране фиксировался высокий уровень инфицирования коронавирусом.
«Когда в Азербайджане был высокий уровень заболеваемости, в нашу страну приезжали специалисты из Италии и оказывали поддержку. Дружественная позиция Италии проявилась и в этом», - сказал Байрамов.