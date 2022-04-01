Отдел информации 15:06

Весна наконец пришла не только по календарю: заметно потеплело, на деревьях появились первые листочки, горожане стали охотнее гулять на бульварах и в парках, а дворы заполнились играющей детворой. Бакинская мэрия, разумеется, отреагировала на начало по-настоящему весеннего сезона и провела общегородской субботник. Улицы дворы и парки должны встретить бакинцев ухоженными, чистыми и благоустроенными.

С раннего утра во всех районах столицы закипела работа. Как всегда, первыми приступили к генеральной «весенней уборке», коммунальщики. Работники коммунальных служб с применением техники и моющих средств буквально промыли улицы и проспекты, обочины дорог, бордюры. Даже фонарные столбы теперь вымыты, а кое-где и заново покрашены. В парках уничтожали накопившиеся за зиму прошлогодние листья, обрезали ветки деревьев, красили скамейки и детские аттракционы. Тщательной чистке подверглись и автобусные остановки. А за витрины магазинов и объектов услуг, а также прилегающие к ним участки улиц взялись подключившиеся к коммунальщикам предприниматели. К полудню все стеклянные поверхности, рекламные вывески, газоны уже сияли чистотой и свежестью. На призыв мэрии Баку освежить, очистить улицы, площади и дворы города откликнулись и коллективы различных учреждений и организаций, да и просто жители столицы.