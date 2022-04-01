Генеральная уборка в Баку: коммунальщики и горожане вышли на масштабный субботник фото
Весна наконец пришла не только по календарю: заметно потеплело, на деревьях появились первые листочки, горожане стали охотнее гулять на бульварах и в парках, а дворы заполнились играющей детворой.
Бакинская мэрия, разумеется, отреагировала на начало по-настоящему весеннего сезона и провела общегородской субботник. Улицы дворы и парки должны встретить бакинцев ухоженными, чистыми и благоустроенными.
С раннего утра во всех районах столицы закипела работа. Как всегда, первыми приступили к генеральной «весенней уборке», коммунальщики. Работники коммунальных служб с применением техники и моющих средств буквально промыли улицы и проспекты, обочины дорог, бордюры. Даже фонарные столбы теперь вымыты, а кое-где и заново покрашены. В парках уничтожали накопившиеся за зиму прошлогодние листья, обрезали ветки деревьев, красили скамейки и детские аттракционы.
Тщательной чистке подверглись и автобусные остановки. А за витрины магазинов и объектов услуг, а также прилегающие к ним участки улиц взялись подключившиеся к коммунальщикам предприниматели. К полудню все стеклянные поверхности, рекламные вывески, газоны уже сияли чистотой и свежестью.
На призыв мэрии Баку освежить, очистить улицы, площади и дворы города откликнулись и коллективы различных учреждений и организаций, да и просто жители столицы.
Собранный мусор вывозили коммунальщики, они же привели в порядок контейнерные площадки для отходов.
А работники Хозяйственного объединения по озеленению Баку позаботились о зеленых насаждениях в парках и вдоль улиц. Они не только обрезали высохшие ветви и высаживали на газонах цветы, но и по всем правилам провели различные агротехнические мероприятия, в частности удобрили почву под деревьями и кустарниками.
Городские власти инициировали и посадку саженцев и создание целых газонных композиций из разных цветов. Деревья и цветы при этом выбирались по совету специалистов-агротехников – высаживались растения, для которых благоприятен непростой климат Апшеронского полуострова. Особое внимание было уделено деревьям и растениям в Центральном ботаническом саду и Дендрологическом парке Баку.
В общем, с утра сегодня на улицах, площадях и в парках столицы было оживленно и многолюдно. Работали все с энтузиазмом – бакинцы любят свой город, хотят жить в нем в чистоте и уюте и достойно встречать гостей со всего мира.
А Бакинская мэрия заверяет, что акция по приведению в порядок всей территории города не станет разовой - содержание в чистоте улиц, дворов и парков ее постоянная забота, а общественность, как показал прошедший субботник, охотно в этом поможет.