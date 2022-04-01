Эйнулла Фатуллаев: «Haqqin.az будет постепенно уходить с азербайджанского рынка»
Редакция издания haqqin.az приняла решение о приостановлении деятельности азербайджаноязычного и англоязычного форматов издания. Напомним, что с 2013 года наряду с русскоязычной версией сайта издавались азербайджаноязычная – Виртуальный Азербайджан и англоязычная Azeri Daily.
Комментируя решение редакции, глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев отметил, что это связано со стратегическим решением трансформации сайта в региональное постсоветское издание: «Постепенно региональная повестка вытесняет национальную повестку дня. И мы накануне очень больших трансформаций в нашем регионе. К тому же, освещение динамичных процессов в регионе вызывает гораздо больший интерес читательской аудитории. Вместе с этим должен особо подчеркнуть, что около половины читательской аудитории haqqin.az составляют пользователи интернета за рубежом. И мы намерены усилить свое информационное влияние и присутствие на всем постсоветском пространстве. Исходя из новой стратегии, мы приняли решение направить наш потенциал и финансовые ресурсы на укрепление и развитие русскоязычного сегмента haqqin.az. За счет сэкономленных средств будут привлечены новые авторы и сотрудники в других странах. Началась работа над новой концепцией сайта. Постепенно будем уходить с азербайджанского рынка».