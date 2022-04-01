Токаев и Путин указали на важность нейтрального статуса Украины
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил важность достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
«Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины», - говорится в сообщении.