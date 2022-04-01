Глава МИД Италии заявил в Баку: мы готовы стать гарантом безопасности Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи в Баку со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Италия работает в режиме нон-стоп, чтобы положить конец этому конфликту с помощью санкций и никогда не отказываясь от дипломатического канала. Продолжение переговоров между сторонами и гуманитарное перемирие являются приоритетами. Мы отмечаем прогресс, достигнутый в Турции после встречи между двумя делегациями. Правительство Италии готово внести свой вклад в мирный процесс и выступить гарантом нейтралитета Украины» - сказал Ди Майо.