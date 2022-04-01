Премьер Польши раскритиковал Европу за позицию в отношении России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Европейский союз за непоследовательную позицию по санкциям против России, передает РБК-Украины.

«Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировкой российских самолетов. А тем временем Европа играет в лотерею: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит, что не будем перегибать палку», - написал он в Twitter.

Также премьер-министр заявил, что Польша уже в апреле-мае 2022 года полностью откажется от российского угля, а до конца года прекратится импорт нефти.

Премьер подчеркнул, что Россия использует энергетический шантаж.

«Сегодня этот инструмент шантажа превратился в инструмент войны. Мы призываем всех в Европе пойти по нашим стопам», - сказал он, добавив, что, когда Польша реализовывала свой план отказа от газа и нефти, Германия становилась все более зависимой от России.