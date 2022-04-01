Откуда у Пашиняна подобные сомнения? новый поворот
Правительство Армении ищет средства для восстановления участка железной дороги Араздаян – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз, являющегося составной частью Зангезурского транспортного коридора.
Как передает haqqin.az, об этом журналистам сообщили в Министерстве территориального развития и инфраструктуры Армении.
На переговорах, проведенных в рамках рабочих групп во главе с заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России по сухопутному участку Зангезурского коридора, так и не удалось придти к общему знаменателю, хотя и была достигнута принципиальная договоренность об открытии железной дороги.
Ранее заявлялось, что для восстановления проходящей через территорию Армении части железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, необходимы 226 миллионов долларов. И хотя армянская сторона заявляла несколько раз, что группа ее специалистов уже приступила к проведению замеров территории, дальше формальностей в этом вопросе Ереван, судя по всему, не продвинулся.
Более того, 31 марта, выступая на заседании правительства Армении, Никол Пашинян выразил серьезные сомнения относительно перспектив открытия данного участка железной дороги. Он отметил, что Армения готова к строительству как автомобильной, так и железной дороги (для установления сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном – ред.), но прежде с Азербайджаном должны быть подписаны «соответствующие соглашения, имеющие юридическую силу».
«Мы видим в реализации этого проекта конкретные риски, - подчеркнул, в частности, армянский премьер. – Например, мы построим дорогу, а Азербайджан в последний момент откажется открывать нам свою границу. И тогда Армения не сможет использовать инфраструктуру, в создание которой вложила сотни миллионов долларов».
Но откуда, спрашивается, у Пашиняна подобные сомнения? Ведь после московского Соглашения от 10 ноября 2020 года о необходимости открытия границ, транспортных коммуникаций и Зангезурского коридора заявлял именно Азербайджан. И именно Баку призывал Армению соблюдать обязательства, взятые на себя трехсторонним Соглашением, подчеркивая всякий раз, что открытие Зангезурского коридора принесет пользу не только Азербайджану, но и Армении, а также другим странам региона (с чем, кстати, согласны и в Ереване – ред.).
Другими словами, в контексте Зангезурского коридора, Азербайджан при подписании соответствующего соглашения был однозначно заинтересован в этом проекте, в то время, как Армения, напротив, пыталась чинить различные препоны для его реализации, в том числе, в вопросах обеспечения таможенного и пограничного контроля над коридором.
В результате, пока Ереван искал причины торпедировать пункт трехстороннего Соглашения, предусматривавшего открытие нового (Зангезурского) коридора из Азербайджана через провинцию Сюник (Западный Зангезур) в Нахчыван и далее в Турцию, Азербайджан 11 марта этого года достиг консенсуса в этом вопросе с Исламской Республикой Иран.
Согласно меморандуму, между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в пяти километрах от границы с Арменией будет открыт транспортный коридор, состоящий из железнодорожного участка, многополосного автомобильного шоссе, линий электропередачи, цифровой связи и других элементов.
Не секрет, что соглашение между Ираном и Азербайджаном о Восточном Зангезурском коридоре шокировало руководство Армении, поскольку свело к нулю ее возможности выдвигать условия по Зангезурскому коридору и выпрашивать уступки со стороны Азербайджана.
Таким образом, стратегическое соглашение между Баку и Тегераном о создании Восточно-Зангезурского торгового коридора поставило Армению перед жесткой дилеммой: либо соглашаться на условия Азербайджана, либо оставаться в стороне от региональных проектов и продолжать жить в состоянии экономической блокады.
Азербайджан же сразу после завершения военных действий начал работу по реализации плана Зангезурского коридора. Как известно, одним из важных дорожно-инфраструктурных проектов, инициированных президентом Ильхамом Алиевым на освобожденных территориях, является строительство многополосного автомобильного шоссе Горадиз – Агбенд, которое продолжаются быстрыми темпами. Активные работы идут также и по восстановлению железной дороги Горадиз – Агбенд (Зангилан), где недавно первый пробный поезд уже достиг станции Махмудлу Джебраильского района.
Строительство многополосной автомобильной трассы и железной дороги от Горадиза до пограничного с Ираном поселка Агбенд в Зангилане означает, что азербайджанская часть Восточно-Зангезурского коридора уже готова. Оттуда коридор пройдет по территории Ирана и протянется параллельно границам Армении до Нахчывана. По оценкам экспертов, разница между длиной Восточного и Западного Зангезурского коридоров несущественна и составляет порядка 10-15 километров.
Другими словами, пока Армения отказывается выдвигать условия по Зангезурскому коридору и направляет вопрос в русло «поиска финансов», Азербайджан оперативно работает в альтернативном направлении, где участия Армении уже не требуется.
Что же касается поисков Арменией источников финансирования, то это серьезный вопрос, особенно, если учесть бедственное финансовое положение этой страны. Бюджет Армении на 2022 год составлен с дефицитом в 490 миллионов долларов. Так что, отыскать в нем 226 миллионов долларов, необходимых для строительства армянской части железной дороги, которая должна соединить Азербайджан и Нахчыван – задача неосуществимая.
В принципе эту сумму Армения могла бы получить в виде кредитов от международных финансовых институтов. Впрочем, сегодня и это непросто. Ибо с одной стороны, неуклонно растет внешний долг Армении, которая может скатиться в долговую яму, а с другой, без юридически оформленного соглашения по Зангезурскому коридору этот кредит Еревану никто не даст.
Подводя итоги, можно считать, что от попыток Армении затянуть открытие Западного Зангезурского коридора Азербайджан не только ничего не теряет, но и выигрывает: открыв Восточный Зангезурский коридор, Баку добьется увеличения товарооборота с Ираном, а также получит сухопутную дорогу, ведущую в Турцию.
Что же касается Армении, то ее неучастие в проекте может привести к тому, что в ближайшем будущем она, как, впрочем, и раньше, останется в стороне и от других важных международных транзитных инициатив, в частности, от коридора Север-Юг.