Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:56

Правительство Армении ищет средства для восстановления участка железной дороги Араздаян – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз, являющегося составной частью Зангезурского транспортного коридора. Как передает haqqin.az, об этом журналистам сообщили в Министерстве территориального развития и инфраструктуры Армении. На переговорах, проведенных в рамках рабочих групп во главе с заместителями премьер-министров Азербайджана, Армении и России по сухопутному участку Зангезурского коридора, так и не удалось придти к общему знаменателю, хотя и была достигнута принципиальная договоренность об открытии железной дороги.

Ранее заявлялось, что для восстановления проходящей через территорию Армении части железной дороги, соединяющей Азербайджан с Нахчываном, необходимы 226 миллионов долларов. И хотя армянская сторона заявляла несколько раз, что группа ее специалистов уже приступила к проведению замеров территории, дальше формальностей в этом вопросе Ереван, судя по всему, не продвинулся. Более того, 31 марта, выступая на заседании правительства Армении, Никол Пашинян выразил серьезные сомнения относительно перспектив открытия данного участка железной дороги. Он отметил, что Армения готова к строительству как автомобильной, так и железной дороги (для установления сухопутного сообщения между Азербайджаном и Нахчываном – ред.), но прежде с Азербайджаном должны быть подписаны «соответствующие соглашения, имеющие юридическую силу». «Мы видим в реализации этого проекта конкретные риски, - подчеркнул, в частности, армянский премьер. – Например, мы построим дорогу, а Азербайджан в последний момент откажется открывать нам свою границу. И тогда Армения не сможет использовать инфраструктуру, в создание которой вложила сотни миллионов долларов». Но откуда, спрашивается, у Пашиняна подобные сомнения? Ведь после московского Соглашения от 10 ноября 2020 года о необходимости открытия границ, транспортных коммуникаций и Зангезурского коридора заявлял именно Азербайджан. И именно Баку призывал Армению соблюдать обязательства, взятые на себя трехсторонним Соглашением, подчеркивая всякий раз, что открытие Зангезурского коридора принесет пользу не только Азербайджану, но и Армении, а также другим странам региона (с чем, кстати, согласны и в Ереване – ред.).

Другими словами, в контексте Зангезурского коридора, Азербайджан при подписании соответствующего соглашения был однозначно заинтересован в этом проекте, в то время, как Армения, напротив, пыталась чинить различные препоны для его реализации, в том числе, в вопросах обеспечения таможенного и пограничного контроля над коридором. В результате, пока Ереван искал причины торпедировать пункт трехстороннего Соглашения, предусматривавшего открытие нового (Зангезурского) коридора из Азербайджана через провинцию Сюник (Западный Зангезур) в Нахчыван и далее в Турцию, Азербайджан 11 марта этого года достиг консенсуса в этом вопросе с Исламской Республикой Иран. Согласно меморандуму, между Восточным Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в пяти километрах от границы с Арменией будет открыт транспортный коридор, состоящий из железнодорожного участка, многополосного автомобильного шоссе, линий электропередачи, цифровой связи и других элементов. Не секрет, что соглашение между Ираном и Азербайджаном о Восточном Зангезурском коридоре шокировало руководство Армении, поскольку свело к нулю ее возможности выдвигать условия по Зангезурскому коридору и выпрашивать уступки со стороны Азербайджана. Таким образом, стратегическое соглашение между Баку и Тегераном о создании Восточно-Зангезурского торгового коридора поставило Армению перед жесткой дилеммой: либо соглашаться на условия Азербайджана, либо оставаться в стороне от региональных проектов и продолжать жить в состоянии экономической блокады.