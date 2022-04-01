Президент Латвии позвонил Зеленскому

«Президент Латвии Эгил Левитс в субботу обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским военную помощь республики и других западных стран Украине», сообщили в канцелярии президента Латвии.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Латвию за вклад в укрепление обороноспособности Украины. Со своей стороны, Левитс подтвердил, что Рига продолжит делать все возможное в сфере военной помощи, а также выступать за то, чтобы и другие члены НАТО значительно усилили помощь Украине.

Президенты также обсудили другие вопросы политической и гуманитарной поддержки.