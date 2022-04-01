В Молдове отрицают: мобилизации российских войск в Приднестровье нет

МИД Молдовы заявляет, что не имеет информации о мобилизации российских войск в Приднестровье, передает «Европейская правда».

«Ответственные государственные учреждения Молдовы внимательно следят за ситуацией с безопасностью в регионе. Пока нет информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровье», - говорится в сообщении ведомства.

Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с партнерами в целях обеспечения безопасности граждан, добавили в министерстве.

Напомним, что ранее в украинском Генштабе заявили, что россияне начали привлекать подразделения российских войск в Приднестровье.