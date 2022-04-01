В Москве задержаны и отменены около 50 авиарейсов
Около 50 авиарейсов задержаны или отменены в Москве, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.
Отмечается, что во Внуково задержаны пять рейсов, три отменены. В Шереметьево 11 рейсов задержаны, десять отменены. Количество отмененных рейсов в Домодедово составило восемь, 14 задержаны.
Ранее сообщалось о более 30 задержанных или отмененных рейсов в аэропортах Москвы.
Накануне Гидрометцентр России объявил, что 2 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Также сообщалось о порывах ветра, снеге и гололедице.