Газопровод «Ямал – Европа» перешел на работу в режиме реверса

Магистраль «Ямал – Европа» перешла на работу в режиме реверса. Газ идет со стороны Германии в Польшу, показывают данные немецкой компании Gascade.

Отмечается, что заявки на прокачку топлива через станцию «Мальнов» на границе Германии с Польшей на вход и выход с вечера пятницы, 1 апреля, были почти равны нулю.

Из этого следует, что газопровод перешел в режим реверса, то есть российский газ попадал в польский участок газопровода, перепродавался Германией и оставался на территории Польши.

Однако в субботу утром, 2 апреля, начался реверс, топливо стало прокачиваться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тыс. куб. м газа.