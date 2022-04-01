Финляндия до лета определится с заявкой на вступление в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что потенциальная заявка на вступление в Североатлантический альянс должна быть подана до лета, передает Yle.

Глава правительства призвала пересмотреть позицию Финляндии относительно военной нейтральности.

«Россия оказалась не тем соседом, которого мы себе представляли», – сказала премьер-министр, добавив, что Финляндия должна быть готова к последствиям и вступления в альянс, и отказа от него.

«Если бы президент или я высказали твердую позицию по этому вопросу, то это стало бы концом ожидаемых дебатов. Я считаю необходимым, чтобы все центральные органы власти присоединились к продолжающемуся обсуждению», – заявила Марин.