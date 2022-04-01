Зеленский прокомментировал взрывы в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал по просьбе журналиста Fox News взрывы складов с боеприпасами и нефтебазы в российском Белгороде. Во время интервью у Зеленского поинтересовались, были ли взрывы в пограничном с Харьковской областью городе осуществлены украинскими войсками.

Он ответил: "Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными".

"Для нас важно, чтобы весь мир знал, что мы - страна, которая находится в состоянии войны. На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слушать эти сообщения о том, что что-то где-то там взрывается, пока идет война в Украине - честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они (россияне - ред.) оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, поэтому, чтобы не произошло в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", - добавил Зеленский.