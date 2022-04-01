Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва больше не импортирует природный газ из России. Это в субботу подтвердило министерство энергетики балтийской республики, пишет ТАСС.

"Газотранспортная система Литвы с начала текущего месяца действует без импортируемого из России газа", - говорится в сообщении. Как указало ведомство со ссылкой на оператора сетей республики Amber Grid, по состоянию дел на 2 апреля импорт российского сырья на литовско-белорусском стыке газовых систем был равен нулю. Тем самым, пояснило минэнерго, требование РФ расчета за поставки ПГ в рублях не является актуальным для Вильнюса.

Литва обеспечивает себя природным газом морем через СПГ-терминал в Клайпедском порту. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети республики были интегрированы лишь в восточном направлении.