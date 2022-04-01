Россия в этом году может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей, что более чем на треть превышает показатель 2021 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Института международных финансов (IIF). По данным IIF, Россия также на пути к рекордному профициту платежного баланса, который может достичь 240 миллиардов долларов.

"Единственный самый большой фактор положительного сальдо - счета текущих операций России продолжают выглядеть солидно. С существующими санкциями значительный приток твердой валюты в Россию, похоже, будет продолжаться", - отмечают экономисты IIF во главе с Робином Бруксом.

Однако расчеты могут полностью измениться в случае эмбарго на продажу энергоресурсов. Но даже без этого российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в этом месяце страна может потерять почти четверть добычи нефти.