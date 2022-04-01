Турция передала Саудовской Аравии материалы об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи
Министерство юстиции Турции сообщило о передаче материалов судебного дела об убийстве известного оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи судебным инстанциям Саудовской Аравии, передает агентство Anadolu.
Соответствующее распоряжение турецкого Минюста передано в прокуратуру Стамбула, и теперь дело об убийстве оппозиционного журналиста вновь будет рассматриваться правоохранительными органами Саудовской Аравии.
Хашкаджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой Дженгиз. Но после этого он так и не вернулся домой: по данным турецких журналистов, Хашкаджи убили по приказу из Эр-Рияда прямо на территории генконсульства.