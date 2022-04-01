Фархад Мамедов, отдел информации 20:17

Из Еревана продолжают доноситься противоречивые заявления в ответ на выдвинутые Азербайджаном принципы заключительных мирных переговоров с Арменией, изложенные в пяти пунктах. С одной стороны, официальный Ереван называет предложения Баку "приемлемыми" и даже призывает к "немедленному началу мирных переговоров", но с другой - прибегает к всяческим маневрам, которые фактически направлены на дезавуирование мирных предложений Азербайджана. Напомним, что базовые принципы, выдвинутые Баку в качестве основы для заключения полномасштабного мира с Арменией, полностью опираются на нормы международного права и международной практики установления дипломатических отношений между государствами. То есть в них нет ничего необычного или неприемлемого, в чем легко убедиться, ознакомившись с содержание этих пяти принципов:

- взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности своих международных границ и политической независимости друг друга; - взаимное подтверждение отсутствия территориальных претензий государств друг к другу и принятие на себя юридического обязательства о том, что такие претензии не будут предъявлены в будущем; - воздержание от угроз безопасности друг друга в межгосударственных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; - делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; - открытие транспортных маршрутов и коммуникаций, создание других соответствующих коммуникаций и налаживание сотрудничества в других областях, представляющих взаимный интерес. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян уже назвал эти предложения "приемлемыми", а президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая на днях в Баку действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Польши Збигнева Рау, назвал реакцию армянской стороны "хорошей новостью". "Мы получаем определенные сообщения от официальных лиц в Армении, - отметил, в частности, президент Азербайджана. - Как мне недавно сообщили, наше предложение о мире в Армении сочли приемлемым. Это очень хорошая новость, и я надеюсь, что встреча в Брюсселе (имеется в виду встреча лидеров Азербайджана и Армении с участием председателя Совета ЕС Шарля Мишеля в Брюсселе, запланированная на 6 апреля – ред.) внесет окончательную ясность в этот вопрос".

Проблема, однако, заключается в том, что армянская сторона не прекращает выдвигать условия, отрицающие эти самые базовые принципы. Иными словами, перед тем, как начать мирные переговоры, Ереван требует обсудить вопрос о "правах и статусе" армян, проживающих на территории Азербайджана, временно находящейся под контролем российских миротворцев, причем под эгидой оставшейся без работы Минской группы ОБСЕ. То есть путем проведения мирных переговоров с Азербайджаном в рамках Минской группы Ереван пытается внести в повестку вопрос "прав армян Карабаха". Понятно, что данное требование сводит на нет все попытки форсировать мирное соглашение. Крайне неудачный 30-летний опыт посредничества Минской группы ОБСЕ между Азербайджаном и Арменией фактически дискредитировал этот формат, посредническая миссия ОБСЕ изначально заключалась в сохранении статус-кво. Посредники не были объективными в своей миссии как из-за геополитической конкуренции между собой, так и по ряду других причин. В частности, они так и не смогли выработать эффективные механизмы для решения спорных вопросов в соответствии с базовыми принципами международного права. В результате вопрос, который должна была решить Минская группа ОБСЕ, решил Азербайджан. Причем не за столом переговоров, а благодаря мужеству своей армии. В итоге определение "Нагорно-карабахский конфликт" используют сегодня только историки и конфликтологи. На что в таком случае рассчитаны попытки Армении возобновить в рамках ОБСЕ вопросы постконфликтного периода, а также переговорный процесс для достижения мира с Азербайджаном? Официальный Баку около тридцати лет терпел деятельность Минской группы только потому, что надеялся на освобождение оккупированных Арменией территорий мирным путем. До тех пор, пока теплилась надежда на мирное урегулирование конфликта, Азербайджан не хотел идти по пути силы. Но если в настоящее время Азербайджан, пожертвовавший жизнями тысяч своих воинов, решил этот вопрос, то зачем вообще нужна Минская группа? Неужели кто-то всерьез думает, что Азербайджан станет терпеть посредническую импотенцию ОБСЕ еще тридцать лет? Азербайджанская сторона намерена предпринимать более конкретные шаги для достижения мира, который может и должен быть достигнут не только с помощью конкурирующих между собой международных посредников, но и в ходе обсуждения сторонами конфликта наболевших вопросов. В международной практике можно найти достаточно примеров достижения мира путем прямых переговоров между сторонами. И у Азербайджана, и у Армении в этом плане тоже есть потенциал.