В Кремле усматривают связь призыва США к соотечественникам покинуть РФ и удара по Белгороду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом властей США к соотечественникам покинуть РФ и Украину и ударом украинских вертолетов в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, где он призвал американских граждан покинуть Россию и Украину ориентировочно «в 19:50 UTC 31 марта с.г.».