В Кремле усматривают связь призыва США к соотечественникам покинуть РФ и удара по Белгороду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о связи между призывом властей США к соотечественникам покинуть РФ и Украину и ударом украинских вертолетов в Белгороде. Об этом пишет РИА Новости.
Захарова привела заявление официального представителя госдепартамента США Неда Прайса, где он призвал американских граждан покинуть Россию и Украину ориентировочно «в 19:50 UTC 31 марта с.г.».
«Через шесть часов 2:00 UTC 1 апреля с.г. два украинских вертолета Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» - написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.