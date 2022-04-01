В рамках конференции "Азербайджан-Италия: путь к укреплению многопланового стратегического партнерства" в Университете АДА состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и делегации во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо. На встрече обсуждалось развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо высоко оценил роль Трансадриатического трубопровода (TAP) в укреплении двустороннего энергетического сотрудничества, энергоснабжения страны и ее позиций на европейском газовом рынке. Он отметил важность начала деятельности по расширению TAP.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов также сообщил о повышающейся значимости поставок природного газа через TAP наряду с поставками сырой нефти для энергетического сотрудничества Азербайджана с Италией, надежным и крупнейшим торговым партнером. Подчеркнув, что через TAP в Европу уже поставлено 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа, министр отметил, что наличие крупных газовых ресурсов, важная роль природного газа в энергетическом транзите и растущий интерес к диверсификации источников газоснабжения позволяют расширить TAP:

"Мы ожидаем, что к концу этого года наш экспорт газа в Италию на основе долгосрочных и спотовых контрактов достигнет 9,5 миллиарда кубометров, если текущие темпы роста сохранятся. Расширение TAP может обеспечить больше природного газа не только в Италию, но и в другие страны Европы. Поэтому мы приглашаем заинтересованные стороны к активному участию в этом процессе", - сказал министр.

Шахбазов также отметил возможность транспортировки водородной смеси в объеме 10 процентов с расширением TAP. Подчеркнув, что на повестке дня также стоит экспорт "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Европу с использованием энергии ветра в море, итальянские компании были призваны оценить возможности этого сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами и в других сферах, а также очередное заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.