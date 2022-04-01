Выведен из строя аэродром в Полтавской области, уничтожено почти 30 военных объектов Украины Минобороны РФ
Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал генерал.
Кроме того, ВС России с начала проведения «специальной военной операции» уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу Конашенков.
"Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения. Всего с начала проведения "специальной военной операции" уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники", - отметил он.