Российская авиация за день поразила 28 военных объектов Украины, сообщил в субботу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал генерал.

Кроме того, ВС России с начала проведения «специальной военной операции» уничтожили 125 вертолетов и 381 беспилотник военных Украины, заявил в субботу Конашенков.