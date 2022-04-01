Борец Эльдениз Азизли стал двукратным чемпионом Европы!

Сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Будапеште определяются призеры в пяти весовых категориях у классиков.

Эльдениз Азизли (55 кг) в финале победил грузина Нугзари Цурцумиа со счетом 8:2 и стал чемпионом Европы. Для Эльдениза это второй титул чемпиона Европы. Первый он завоевал в 2018 году. В том же году он стал чемпионом мира.

На пути к финалу Азизли легко победил соперников из Румынии и Армении соответственно со счетом 8:0 и 7:3.

Сегодня у азербайджанских борцов греко-римского стиля будет еще четыре шанса на медаль. Талех Мамедов (63 кг) вышел в финал, где встретится с грузином Лери Абуладзе. Вчера Талех победил соперников из Турции и Армении.

Еще в трех весовых категориях представители Азербайджана поборются за бронзу. Санан Сулейманов (77 кг) встретится со шведом Альбином Олофссоном, Ислам Аббасов (87 кг) – с болгарином Йоаном Димитровым, а Бека Канделаки (130 кг) – с венгром Аттиллой Витеком.