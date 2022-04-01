Зеленский – Байдену: Не можете дать F-18, дайте хоть советские истребители

Президент Владимир Зеленский призвал лидера США Джо Байдена дать Украине хотя бы советские истребители. Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я верю, что президент Байден, как и любой истинный гражданин Америки, верит и хочет, чтобы правда победила. Просто дайте нам ракеты. Дайте нам самолеты. Вы не можете дать нам F-18 или F-19 или что у вас есть. Дайте нам старые советские самолеты. Это все", – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что неспособность действовать быстро может поднять вопрос – действительно ли США хотят помочь Украине или же они играют в игры.

"Я не хочу верить, что некоторые наши партнеры играют в игры", – подытожил президент.