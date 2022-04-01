Генеральный директор «Яндекса» покинула Россию

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина уехала из страны и не планирует возвращаться, говорится в сообщении топ-менеджера на внутреннем форуме. Она также покинет должность гендиректора и будет постепенно передавать «остальные роли» в компании, сообщает Forbes.ru.

Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина уехала из страны и не намерена возвращаться. Об этом она заявила в сообщении на внутреннем форуме компании, скриншот которого приводит издание The Bell. Источник Forbes в «Яндексе» подтвердил подлинность скриншота.