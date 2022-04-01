Генеральный директор «Яндекса» покинула Россию
Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина уехала из страны и не планирует возвращаться, говорится в сообщении топ-менеджера на внутреннем форуме. Она также покинет должность гендиректора и будет постепенно передавать «остальные роли» в компании, сообщает Forbes.ru.
Генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина уехала из страны и не намерена возвращаться. Об этом она заявила в сообщении на внутреннем форуме компании, скриншот которого приводит издание The Bell. Источник Forbes в «Яндексе» подтвердил подлинность скриншота.
Бунина рассказала, что в момент начала российской «спецоперации» в Украине она была в отпуске на Кипре и с тех пор не возвращалась в Россию. «1 марта перелетела в Израиль и весь последний месяц работаю из тель-авивского офиса. Я не буду возвращаться: не могу жить в стране, которая [конфликтует] со своими соседями», — отметила топ-менеджер.
Она напомнила, что 15 апреля «формально» перестанет быть гендиректором «Яндекса», а «остальные свои роли» будет передавать постепенно. Бунина также занимает пост HR-директора «Яндекса». Представитель «Яндекса» в беседе с Forbes подтвердил уход Буниной с должности главы компании. «Исполняющим обязанности генерального директора «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Про дальнейшие изменения мы расскажем позже», — отметили в пресс-службе.