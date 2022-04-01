Говоря о главной цели федерации, Сахиль Бабаев отметил, что это летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он выразил уверенность, что во Франции будут достигнуты новые рекорды.

Президент федерации встретился с олимпийскими призерами, бывшими членами сборной Азербайджана, которые принимали участие в чемпионатах континента и мира.

Президент Федерации бокса Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с боксерами-ветеранами. Об этом сообщили в федерации.

Говоря о важности изучения международного опыта для развития спорта, Сахиль Бабаев отметил, что для формирования школ бокса в Азербайджане, их массовости не только в Баку, но и в регионах потребуется помощь боксеров-ветеранов. В связи с этим в федерации будет сформирован Консультативный совет из ветеранов. Министр дал поручения бывшим боксерам, участвовавшим во встрече.

Затем боксеры-ветераны рассказали о работе, которую необходимо проделать для развития спорта, и важных факторах для успешного выступления на ринге.