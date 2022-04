Премьер Польши: Украинцы просыпаются в страхе, а Европа играет в рулетку

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал европейские страны.

"Каждый день сотни тысяч украинцев просыпаются в страхе перед бомбардировками российских самолетов. А Европа тем временем играет в рулетку: сначала объявляет ужесточение санкций, через день говорит: давайте не перегибать палку. Путин поджег Украину; Европа задается вопросом, достаточно ли у нее огнетушителя", - написал Моравецкий на своей странице в Twitter.

Every day hundreds of thousands of Ukrainians wake up in fear of being bombed by🇷🇺jets.Meanwhile Europe is playing roulette: 1st it announces tougher sanctions,a day later it says let’s not to go over the top.Putin has set🇺🇦ablaze;Europe wonders if it has enough fire extinguisher