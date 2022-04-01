Кремль: Турция может позволить себе роскошь высказать Вашингтону собственное мнение

Отношения РФ и Турции не свободны от разногласий, но в них преобладает взаимовыгодное партнерство. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24", пишет ТАСС.

"С Турцией у нас прекрасные отношения. Они не свободны от разногласий, они не свободны от, скажем так, точек полного непонимания друг друга, но тем не менее в этих отношениях все-таки превалирует партнерство, которое основано на взаимной выгоде", - сказал Песков.

Турция, даже будучи членом НАТО, может позволить себе роскошь высказать Вашингтону собственное мнение: "Турция, можно сказать, испокон веков была членом НАТО. Но несмотря на это, особенно при президенте [Тайипе] Эрдогане, Турция стала наиболее суверенной из остальных суверенных государств - членов НАТО", - заявил Песков. - Эта страна, которая может себе позволить такую роскошь, как отстаивание своих интересов. Эта страна, которая может позволить себе роскошь сказать сегодня Брюсселю, то есть НАТО (а что такое НАТО? Это сказать Вашингтону), что вы знаете - мы не присоединимся к санкциям и мы не будем сжигать все мосты с Россией, потому что нам это нужно".