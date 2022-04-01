Арахамия: Россия устно согласилась на наше предложение, кроме Крыма

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия считает, что российская сторона в целом готова принять условия предложенного Украиной договора. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

"Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе, РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали. Кулеба сказал, что еще официального подтверждения нет, он ждет, чтобы это было в письменном виде", – заявил Арахамия.

Нардеп подытожил, что РФ устно согласилась на предложения. Теперь стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.

На переговорах в Турции украинская делегация предложила 15 лет вести переговоры о статусе Крыма. Вскоре в Кремле отвергли обсуждение вопроса.