Песков назвал современную Украину «сложной страной» для России
Украина в современных условиях является сложной и враждебной для России страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".
"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем - страна, враждебная для нас", - сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что важен сам факт продолжения диалога с Киевом, несмотря на то, что украинская сторона не хочет продолжать переговоры в Беларуси.
"Мы были бы рады продолжать переговоры именно в Беларуси, но этого не хотят украинцы. Для них это почему-то или не удобно, или по каким-то другим причинам. Согласитесь, что главное, нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они [переговоры] продолжались хоть в Стамбуле, хоть где", - заявил Песков.
В то же время он сообщил, что демилитаризация Украины идет полным ходом.
"Демилитаризация действительно идет полным ходом, военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой операции", - сказал Песков.