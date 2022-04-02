Песков назвал современную Украину «сложной страной» для России

Украина в современных условиях является сложной и враждебной для России страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Беларусь-24".

"Украина - очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем - страна, враждебная для нас", - сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что важен сам факт продолжения диалога с Киевом, несмотря на то, что украинская сторона не хочет продолжать переговоры в Беларуси.