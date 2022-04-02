Издание The Wall Street Journal опубликовало большой материал с анализом причин начала войны в Украине.

Среди прочего в статье говорится о том, что президент РФ Владимир Путин ненавидит президента Украины Владимира Зеленского с их первой встречи - на саммите в Париже в 2019 году.

"Он (Зеленский - ред.) вызвал презрение господина Путина на их первой и пока единственной встрече на саммите в Париже в декабре 2019 года, где Макрон и Меркель пытались выйти из тупика с выполнением Минских соглашений", - пишет The Wall Street Journal.