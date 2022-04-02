Киев: Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе

Украине важно, чтобы большие страны-участницы Североатлантического альянса организовались вокруг него для эффективной поддержки в случае необходимости. Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона, пишет УНИАН.

"Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически статья 5 НАТО, но с более жестким механизмом активации - в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь", - отметил он.

По словам Арахамии, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединяться одними из последних.