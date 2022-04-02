Киев: Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе
Украине важно, чтобы большие страны-участницы Североатлантического альянса организовались вокруг него для эффективной поддержки в случае необходимости. Об этом заявил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона, пишет УНИАН.
"Мы хотим сделать собственное НАТО. Для нас важно, чтобы самые большие и эффективные страны НАТО оказывали поддержку в случае агрессии. Турция очень важна для нас, это самая большая армия НАТО в Европе. Важны также США и Великобритания. Сейчас продолжаются очень активные консультации. Уже официально обнародовано, что три государства-члена НАТО готовы предоставлять гарантии именно в том формате, как я рассказал. Это фактически статья 5 НАТО, но с более жестким механизмом активации - в течение 72 часов они должны провести консультации и оказывать помощь", - отметил он.
По словам Арахамии, Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединяться одними из последних.
"Я думаю, что вероятность присоединения США велика, потому что господин Блинкен позавчера заявил, что они не прочь рассматривать механизмы гарантий безопасности, но они хотят более подробно ознакомиться, взвесить все риски и т.д. У меня такое чувство, что США и Британия вместе присоединятся одними из последних, когда они увидят, что все уже не возражают. Однако у нас есть минимальный пакет стран-гарантов, и без них мы просто не будем двигаться", - прокомментировал глава украинской переговорной делегации.
Он отметил, что только после подписания соответствующего договора о гарантиях безопасности следующей задачей станет внесение изменений в Конституцию Украины относительно внеблокового нейтрального статуса.
"Для того чтобы это сделать, мы хотим провести референдум. То есть это будет решать украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы изначально на этом настаивали. Российская сторона очень активно противодействовала этой норме, но впоследствии они согласились с тем, что это единственный выход из ситуации", - подчеркнул политик.