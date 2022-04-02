Он подчеркнул, что параллельно с этим процессом Турция также начинает устанавливать контакт с Арменией на дипломатическом уровне.

"Азербайджан предложил Армении начать процесс нормализации отношений, и первый шаг в этом направлении начался с переговоров о потенциальном мирном договоре между Арменией и АР, заключая который стороны должны признать территориальную целостность и суверенитет друг друга и нерушимость границ", - сказал Х.Гаджиев.

"Мы поддерживаем это, но в то же время мы за синхронное и параллельное развитие двух направлений этого процесса - нормализацию армяно-азербайджанских, а также турецко-армянских отношений. Наши намерения добрые и позитивные, мы предлагаем добрососедство Армении. Но и она должна принять решение о возобновлении дружеских отношений с соседями, в частности с Азербайджаном и Турцией", - отметил Х.Гаджиев.

Он рассказал о документе из пяти пунктов, подготовленном для нормализации отношений с Арменией.

"Мы предоставили армянской стороне основные пункты мирного договора, которые основаны на принципах международного права и являются основанием для добрососедских отношений. В первую очередь Армения должна признать территориальную целостность, суверенитет и нерушимость межгосударственных границ. Она должна также воздержаться от территориальных претензий к нам. Все это зафиксировано в этом документе, включающем принципы Хельсинкских соглашений", - отметил помощник президента.

Х.Гаджиев также коснулся азербайджано-иранских отношений.

"Сегодня мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений с ИРИ. На протяжении этих лет мы всегда придерживались принципов добрососедства. Недавно подписанный меморандум о взаимопонимании меняет транспортную карту региона. Так, в Зангиланском районе через реку Астарачай строятся два моста: один железнодорожный, другой - автомобильный, который пройдет через территорию Ирана в Нахчыван, тем самым он соединит Турцию, Иран и Азербайджан. Мы также рассчитываем на строительство ЛЭП, потому что Азербайджан становится экспортером электроэнергии, а потребность в ней в Турции, Иране, а также Европе растет", - подчеркнул Х.Гаджиев.